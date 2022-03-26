110.000 TL veriliyor! Son 5 gün! Honda, Ford ve Nissan modellerinde %0,10 faiz oranıyla arabanızı hemen alın!

👉Yüzde 0,10 Faizli Taşıt Kredisi

Koçfinans'tan Honda'ya özel Mart kampanyaları sunulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenler için anlaşmalı otomobil firmaları ile avantajlı teklifler sunan Koçfinans, Honda'nın Türkiye'de de bir hayli sevilen Civic modellerinde geçerli olmak üzere %0,10'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlanacak.