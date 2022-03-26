Flaş gelişme rakamlar ifşa olmaya başladı! 12 milyon emekliye müjde o tarih işaret edildi! Asgari ücret kadar artış: 4 bin 253 lira...
Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Yılda iki kez ödenen ikramiyelere her yıl belirli oranda zam yapılıyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı'na az bir süre kala yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş ne kadar ikramiye alacaklarını merak etmeye başladı. Yeni emekli olanlar ve dul-yetim aylığı alanlar da yararlanabilecek. Herkese eşit miktarda ödeme yapılacak. Yani emeklinin maaşı ne kadar olursa olsun her emekliye aynı zamlı ikramiye yatırılacak. 4 formül üzerinde duruluyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri için o rakamlar konuşuluyor. İşte detaylar...
Günümüzde her yaştan kesimin hayali olan karavanlara özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi oldu. Bu zamana kadar en çok emeklilerin tercihi olan karavanlar şimdilerde genç kesimine ilgisini çekiyor. Karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, ''Artık yaş kalmadı. Karavan içinde tam zamanlı yaşayanlar var. Yazılım mühendisi bir müşterim vardı. Evini tamamen kapattı. Bir motoru ve köpeği var. Motorunu uygun bir yere koydu köpeğiyle beraber şu an Akdeniz'de ve artık tamamen karavan hayatına geçti. dedi.
Harekete geçildi, Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Emekliler ikramiyelerini bayram öncesi alıyor. Hal böyle olunca heyecan başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1.100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl ikramiyelerini almak için bekleyişe geçen vatandaşlar konuya ilişkin yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KADAR İKRAMİYE TALEBİ
Bu sene enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları ile birlikte bu sene emekli ikramiyesindeki rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi talebi ortaya atıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE 4 FORMÜL
Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir