Flaş gelişme rakamlar ifşa olmaya başladı! 12 milyon emekliye müjde o tarih işaret edildi! Asgari ücret kadar artış: 4 bin 253 lira...

Günümüzde her yaştan kesimin hayali olan karavanlara özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi oldu. Bu zamana kadar en çok emeklilerin tercihi olan karavanlar şimdilerde genç kesimine ilgisini çekiyor. Karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, ''Artık yaş kalmadı. Karavan içinde tam zamanlı yaşayanlar var. Yazılım mühendisi bir müşterim vardı. Evini tamamen kapattı. Bir motoru ve köpeği var. Motorunu uygun bir yere koydu köpeğiyle beraber şu an Akdeniz'de ve artık tamamen karavan hayatına geçti. dedi.