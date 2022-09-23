Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuğunuza bağlanıyor! Öğrencilere aylık 150 TL! Tek çocuğu olana 150, iki çocuğu olana 380 TL harçlık...
Velilere müjde! Devletten okula giden öğrencilere harçlık! Destekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile veriliyor. Yeni eğitim öğretim yılı için verilecek destek tutarı ise 223.7 milyon lira. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 223.7 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı. Destek, çocukların eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla ilk ve ortaöğretim çağında çocuğu bulunan ailelere veriliyor. İlköğretimde okuyan erkek çocukları için aylık 90 lira, kız çocukları için de 100 lira ödeniyor. Ortaöğretimde okuyan erkek çocuklar için 130 lira, kız öğrenciler için aylık 150 lira destek ödemesi yapılıyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp, iki ayda bir yapılıyor. Örneğin, ilkokulda bir kız bir de erkek iki çocuğu okuyan bir aileye iki ayda bir 380 lira eğitim desteği veriliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...
23.09.2022 11:15 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:16
Öğrenci ve veli milyonları ilgilendiriyor. Devlet her yıl velilere destek ödemesinde bulunuyor. Konuyla öğrenciler için verilen destek ödemesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar cevabını buldu.
Aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan (1.800 lira) kişiler de bu imkândan faydalanabiliyor. Destek, çocukların eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla ilk ve ortaöğretim çağında çocuğu bulunan ailelere veriliyor.
Ortaöğretimde okuyan erkek çocuklar için 130 lira,
Kız öğrenciler için aylık 150 lira destek ödemesi yapılıyor.