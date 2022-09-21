Hafta sonu GELİYOR BİM indirimi başlattı! 2'lisi 39,50 TL'ye dağıtılıyor! Yağ 150 liranın altına düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE

BİM'de bu hafta dev indirimler var. BİM güncel aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Vatandaşlar sabırsızlıkla indirimli ürünleri görmek istiyor. Hafta sonu GELİYOR BİM indirimi başlattı! Ketçap mayonez 2'lisi 39,50 TL'ye dağıtılıyor! Ayrıca ayçiçek yağında da fiyatlar 150 liranın altına düştü! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE