Hafta sonu GELİYOR BİM indirimi başlattı! 2'lisi 39,50 TL'ye dağıtılıyor! Yağ 150 liranın altına düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE
BİM'in aktüel ürünler kataloğu olay yarattı. 20 Eylül ve 23 Eylül için ayrı ayrı katalog hazırlayan zincir marketlerinin yeni indirimli ürünleri şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. A101- ŞOK- Migros gibi dev marketlerin yanı sıra BİM marketlerinde de her hafta farklı üründe indirim uygulanıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? BİM'de bugün hangi ürünler indirimde? İşte BİM Eylül 2022 güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...
21.09.2022 23:50 - Son Güncelleme: 21.09.2022 23:51
BİM'de bu hafta dev indirimler var. BİM güncel aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Vatandaşlar sabırsızlıkla indirimli ürünleri görmek istiyor. Hafta sonu GELİYOR BİM indirimi başlattı! Ketçap mayonez 2'lisi 39,50 TL'ye dağıtılıyor! Ayrıca ayçiçek yağında da fiyatlar 150 liranın altına düştü! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE
BİM'de Abalı markasına sahip 5 litrelik sıvı yağ fiyatının kısa bir süreliğine 149,75 TL'ye satılacağı ifade edildi.