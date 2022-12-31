2023 yılında ,EYT’liye ÇİFTE MÜJDE! 4a, 4b, 4c’li milyonlar bekliyordu! 11.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU ödeniyor! 3.500, 4.500, 6.000 TL maaş alana...

EN AZ 11 BİN TL

Yeni yıla çok az bir zaman kala emeklilere yapılacak zam üzerine promosyon miktarlaında da ciddi bir artış bekleniyor. Bankaların yeni emekli olanlar için en az 11 bin TL olmak üzere 18 bin TL'ye varan promosyon ömdemeleri yapacaüı iddia edildi.