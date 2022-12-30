EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?
Emeklilkte Yaşa Takılan milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından rahat bir nefes aldı. EYT'liler sürecin nasıl işleyeceğini merak ederken izin detayı dikkat çekti. İşinden emeklilik sebebiyle ayrılanların işyerleriyle olan hukuki ilişkisi sonlanıyor, doğal olarak kıdem tazminatı hakları da doğuyor. İşyerleri kıdem tazminatını ödemek durumundalar, ayrıca kullanılmamış yıllık ücretli izinler varsa, bu izinlerin son brüt ücret üzerinden ödemesi de ayrıca yapılmak zorunda.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT müjdesinin ardından vatandaşlar dün soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda aldı. Sabah erken saatlerden itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki SGK birimleri vatandaşlarla doldu, taştı. Borçlanma, emeklilik hesaplaması gibi işlemler için SGK'ya koşan vatandaşlar, EYT kararından çok mutlu olduklarını söyledi.
EYT'nin Ocak ayında TBMM'ye sunulacağını söyleyen Bilgin, "Kimsenin maaşında kısıntı yok, herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa öyle olacak. Kurumlara kıdem tazminatı yükü olmasın diye KGF'den destek verilecek. Bu da doğrudan işçinin hesabına yatırılacak. EYT'nin 100 milyarın üzerinde maliyeti var. Şu anda emeklilikte yaşa takılanlarda yaş ortalaması 49.9. Bu sebeple zamanlama açısından doğru bir zamandayız. Sorunlara rağmen, gelirin gideri karşılama oranı yüzde 97. SGK'nın borcu yok" dedi.
İşinden emeklilik sebebiyle ayrılanların işyerleriyle olan hukuki ilişkisi sonlanıyor, doğal olarak kıdem tazminatı hakları da doğuyor. İşyerleri kıdem tazminatını ödemek durumundalar, ayrıca kullanılmamış yıllık ücretli izinler varsa, bu izinlerin son brüt ücret üzerinden ödemesi de ayrıca yapılmak zorunda.
İşte Milliyet Yazarı Cem Kılıç'ın konuyla ilgili yazısı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar 23 yıl boyunca mücadele verdiler ama sonunda şartsız bir kazanım elde ettiler. Gelin, bundan sonra atılacak adımları birlikte inceleyelim...