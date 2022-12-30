EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?

EYT'nin Ocak ayında TBMM'ye sunulacağını söyleyen Bilgin, "Kimsenin maaşında kısıntı yok, herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa öyle olacak. Kurumlara kıdem tazminatı yükü olmasın diye KGF'den destek verilecek. Bu da doğrudan işçinin hesabına yatırılacak. EYT'nin 100 milyarın üzerinde maliyeti var. Şu anda emeklilikte yaşa takılanlarda yaş ortalaması 49.9. Bu sebeple zamanlama açısından doğru bir zamandayız. Sorunlara rağmen, gelirin gideri karşılama oranı yüzde 97. SGK'nın borcu yok" dedi.