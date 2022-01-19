Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi başvuru şartları! 460 devlet memuru alınacak! Ziraat Bankası başvuru…

Banka bünyesinde kariyer hedefleyen ve memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte bankalar da açık kadroları için ilan yayınlamaya başladı ve Ziraat Bankası da bunlardan biri oldu. Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi kadrolarına 460 devlet memuru alınacak ve başvuru şartlarının neler olduğu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Aranan nitelikleri taşıyan adaylar Ziraat Bankası başvurularının ne zaman kadar ve nasıl yapılacağını da araştırmaya başladı. İşte detaylar!