Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi başvuru şartları! 460 devlet memuru alınacak! Ziraat Bankası başvuru…
Sevlet bankalarında memur olmanın hayalini kuran binlerce vatandaş Ziraat Bankası güncel ilanlarını merak ediyor. Ziraat Bankası bünyesinde görevlendirilmek üzere Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi kadrolarına alımlar yapılacak, başvuru tarihleri ve şartları da duyuruldu. Toplamda 460 devlet memuru alınacak ve başvuru yapmak isteyenler detayları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Ziraat Bankası alınacak kadrolara göre başvuru şartlarını ve koşullarını yayınladı. İşte merak edilen tüm bilgiler!
Banka bünyesinde kariyer hedefleyen ve memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. 2022 yılının başlamasıyla birlikte bankalar da açık kadroları için ilan yayınlamaya başladı ve Ziraat Bankası da bunlardan biri oldu. Ziraat Bankası müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi kadrolarına 460 devlet memuru alınacak ve başvuru şartlarının neler olduğu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Aranan nitelikleri taşıyan adaylar Ziraat Bankası başvurularının ne zaman kadar ve nasıl yapılacağını da araştırmaya başladı. İşte detaylar!
Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili İstanbul'dur.
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 20 Şubat 2022 Pazar günü
saat 10.00'da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı sınavları ortak yapılacaktır.
Adaylar, İdari Alan veya Mühendislik Alanı (Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, Altyapı ve
Sistem/Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İş Analisti/Endüstri-İşletme Mühendisliği) tercihi yapacak
olup Mühendislik Alanından sınava girecek adaylar için çalışılacak şirket/unvan mülakat aşamasında
belirlenecektir.
4. Adaylardan aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı
üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi
ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak şartı aranmaktadır.
5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmiş
adaylar sınava başvurmaları halinde, sadece Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı alanında değerlendirilecektir.
6. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.