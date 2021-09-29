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Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

Faydaları saymakla bitmeyen kekik, ülke ekonomisine 1 milyar liralık katkı sağladı. OGM, dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

29.09.2021 12:26 - Son Güncelleme: 29.09.2021 12:26
Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) tıbbi ve aromatik bitki olarak üretimini desteklediği kekiğin 2020 yılı sonu itibariyle ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

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Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

OGM, dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. OGM'nin verilerine göre 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor.

Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden başlayarak bin 500 metre yüksekliğe kadar varlığını sürdüren kekik, sıcağa ve kurağa karşı oldukça dayanıklı bir bitki. Kekik hasat işlemi, çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme dönemi arasında türlerine göre ilkbahar ve genellikle yaz aylarında hasat ediliyor.

Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

Özellikle öğleden sonra yapılan toplamalarda daha çok uçucu yağ üretimi yapılıyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mucizevi bitki! Sadece sağlığa değil ekonomiye de faydası var! Tam 1 milyar TL...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

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