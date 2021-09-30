Bu fırsatı kaçıran pişman olur! Kolay emeklilik için son gün! Kredi ile emekliliğe kimler başvurabilir? Hangi borçlar yapılandırılabilir?

Devlete olan tüm prim ve vergi borçlarını kapsayan yapılandırmada borcun üzerindeki faiz ve gecikme cezaları tamamen silinecek. Borcun ana parasına TÜFE oranında bir fark konulacak. Eğer bu borcu peşin ödemeyi seçerseniz konulan farkın yüzde 90'ı da silinip neredeyse sadece ana para alınacak.