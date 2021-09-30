Bu fırsatı kaçıran pişman olur! Kolay emeklilik için son gün! Kredi ile emekliliğe kimler başvurabilir? Hangi borçlar yapılandırılabilir?
30 Eylül'de sona erecek olan yapılandırma ile yüzbinlerce vatandaşa emeklilik yolu da açılıyor. Günlerini sildiren Bağ-Kur'lular düşük ödemelerle ihya yapıp emekli olabilecek. Borçlanarak emekli olacaklar paraları yoksa kamu bankaları onlara kredi verecek. İsteğe bağlıda ödeme yapamayanlar borçları yapılandırıp emeklilik yolunu açacak. Geçmiş borçları yüzünden emekli olamayanlar isterlerse bunları sildirebilecek. Peki kredi ile emekliliğe kimler başvurabilir? Hangi borçlar yapılandırılabilir?Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem vatandaşı emekli edecek fırsatları sıraladı.
Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek olan yapılandırma yasasında süre 30 Eylül'de bitiyor. Bir ay uzatılan başvuru için son güne girildi.
Devlete olan tüm prim ve vergi borçlarını kapsayan yapılandırmada borcun üzerindeki faiz ve gecikme cezaları tamamen silinecek. Borcun ana parasına TÜFE oranında bir fark konulacak. Eğer bu borcu peşin ödemeyi seçerseniz konulan farkın yüzde 90'ı da silinip neredeyse sadece ana para alınacak.
Yapılandırma emeklilik bekleyenler için de fırsatlar içeriyor. İşte Bağ-kur borcu olanlar için üç avantaj:
1)Borcu olan isterse faizlerini sildirip yapılandıracak
2) İsteyen yapılandırmaya başvurmayıp borcunu sildirecek günlerini ise ileride ihya etmek üzere donduracak.
3)Daha önce borcunu sildirip günlerini donduranlar ihya için başvurduklarında şimdiki asgari ücret değil borcun olduğu asgari ücret dikkate alınacak ve sadece enflasyon farkı konularak kolay ödenir hale getirilecek
Yapılandırma, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını kapsayacak. İlk taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.