A101'den indirim rekoru: Bir daha bu fiyata gelmeyecek! Stoklarla sınırlı! 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...
1 Ekim A101 aktüel kataloğunda telefondan tablete, kulaklıktan plazmaya, çamaşır makinesinden buzdolabına, makyaj malzemelerinden nevresim takımlarına birbirinden farklı bir çok ürün indirime girdi. 30 Eylül'den itibaren satışa sunulacak ürünlere 1 hafta boyunca mağazalardan erişim sağlayabilirsiniz. Stoklarla sınırlı ürünler bu indirimli fiyata bir daha satılmayacak. İşte 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
29.09.2021 12:28
- Son Güncelleme: 29.09.2021 12:28
1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim rekoru kırıldı. 'Aldın Aldın' sloganıyla yayınlanan 1 Ekim indirim kataloğunda özellikle teknolojik aletler göze çarpıyor. Büyük indirimin yapıldığı ürünler 30 Eylül'den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Zincir marketler arasında yer alan A101'den beklenmedik bu aktüel ürünler kataloğunu görenler şaştı kaldı. İşte bir daha bu fiyata gelmeyecek indirimli ürünlerin tam listesi!