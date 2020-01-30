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MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesinde son viraja girildi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV taksit ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödeme yapmayanlar için 1,6 gecikme faizi uygulanacak. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

30.01.2020 10:40 - Son Güncelleme: 30.01.2020 10:40
MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

MTV son ödeme tarihi ne zaman? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV taksit ödemelerinde son günlere girildi. MTV ödemelerini yapmayan vatandaşlar için bu sene 1,6 gecikme faizi uygulanacak. MTV ödemelerine ilişkin tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. Bu yılın ikinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır?

2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre, Aracın tescil tarihi 01/01/2018 ve sonrasında ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

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