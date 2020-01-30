MTV son ödeme tarihi ne zaman? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV taksit ödemelerinde son günlere girildi. MTV ödemelerini yapmayan vatandaşlar için bu sene 1,6 gecikme faizi uygulanacak. MTV ödemelerine ilişkin tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 MTV 1. taksit borç ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...