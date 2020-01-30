Çoğu işçi ve patronlar bu desteklerden haberdar değil! İşte 2020 teşvik ödemeleri
2020 teşvik ödemeleri neler? Devlet, işsizlik oranını azaltmak adına birçok alanda teşvik ödemesi gerçekleştiriyor. Çoğu işçi ve patronlar bu desteklerden haberdar değil. İşsizlik maaşı alan bir kişiyi işe alan patrona, işsizlik maaşının kalan süresi kadar prim teşviki veriliyor. Özel sektörde çalıştırılan engelli sigortalıların asgari ücrete göre hesaplanan SGK prim işveren hissesi bütçeden karşılanıyor. İşte 2020 teşvik ödemeleri...
Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşsizliği azaltmak adına devlet birçok alanda teşvik ödemesi gerçekleştiriyor. Genç girişimcilerden prim indirimine, işbaşı eğitimli istihdamdan engelli işçi çalıştıran patronlara kadar birçok alanda sağlanan teşvik ödemeleri ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 teşvik ödemeleri...
1-Asgari ücret üzerinden
Posta'nın haberine göre, patrona sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. İşçi sayısına bakılmadan tüm işyerleri için geçerli olan bu destek, 75 lira olarak uygulanıyor. 2019'da 500'den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi başına 150 lira asgari ücret desteği verilmişti.
2-Kadına ayrıcalık
Özel sektörde bu yılın sonuna kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar ve meslek belgesi olan sigortalıların sigorta prim işveren paylarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ödeme süresi 6 aydan 4 yıla kadar değişiyor ve bu destekler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu yıl işçi başına ödenecek destek tutarı 603 lira ila 4.525 lira arasında değişiyor.
3-İşsizlik maaşı alanlar
İşsizlik maaşı alan bir kişiyi işe yerleştiren patrona, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki sağlanıyor. Böylece asgari ücretle çalıştırılan bir işçi için aylık verilen katkı 985 lira oluyor. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay. 2'nci ayda işçiyi alanlara 8 ay boyunca (8x985=7.880 TL) destek sağlanacak.