Çoğu işçi ve patronlar bu desteklerden haberdar değil! İşte 2020 teşvik ödemeleri

2-Kadına ayrıcalık

Özel sektörde bu yılın sonuna kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar ve meslek belgesi olan sigortalıların sigorta prim işveren paylarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ödeme süresi 6 aydan 4 yıla kadar değişiyor ve bu destekler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu yıl işçi başına ödenecek destek tutarı 603 lira ila 4.525 lira arasında değişiyor.