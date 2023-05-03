EYT’LİLER DİKKAT! İhyada tutar değişecek! Her Bağ-Kur'lu ihya alabilir mi?
EYT'lilerin prim eksiğini tamamlama yollarından biri de ihya. Ancak her Bağ-Kur'lu yararlanamadığı gibi, primleri kazanmada da önemli detaylar var. Üstelik asgari ücret için gündeme gelen ara zam bu ödemeyi de yükseltecek. Bu nedenle ihya planlayanların tarihe dikkat etmesi de şart...
BU HAK KİMLER İÇİN VAR?
Esnafın da aralarında olduğu Bağ-Kur'lulardan prim borcu bulunanlara 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında yapılan düzenlemelerle önemli bir imkan tanındı. Bu düzenlemelerle prim borçları silindi, borçlu döneme ait hizmet süreleri donduruldu.
Prime ihtiyaç duyanlara, dondurulan bu günleri istedikleri tarihte ihya ile yeniden kazanma imkanı da verildi. Prim ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, eğer bu kapsamdaysa ihya imkanından yararlanacak. Yani prim borcu silinip bu döneme ait hizmet süreleri dondurulmuş olan Bağ-Kur'lular ihya için başvurabilecek.
TÜM SÜRELERİ CANLANDIRMAK ŞART MI?
Borçlanmada borçlanılacak süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürelerin canlandırılması gerekiyor. Örneğin; dondurulmuş bin gün hizmet süresi varsa, bu sürenin tamamı için ödeme yapılacak. 360 güne ihtiyaç olsa bile bin günün ödemesinin yapılması gerekecek.