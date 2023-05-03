EYT’LİLER DİKKAT! İhyada tutar değişecek! Her Bağ-Kur’lu ihya alabilir mi?

Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyon EYT'liden 1 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlanırken, eksik primi olanlar da bunu tamamlama peşinde. Doğum ve askerlik borçlanması primleri tamamlamak için en yaygın yol olarak öne çıkarken, Bağ-Kur'lular için 'ihya' formülü de bulunuyor.