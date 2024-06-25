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Bankalar tek tek açıkladı! ATM'lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank...

Bankacılık sektöründe çığır açan bir dönem başlıyor! Türkiye'nin lider bankaları, ATM hizmetlerinde köklü değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. Yeni limit düzenlemeleri ile ilgili gelen son haberlerin ardından, birçok banka bu değişiklikleri peş peşe kamuoyu ile paylaştı. İşte bu yeniliklerin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:41
Bankalar tek tek açıkladı! ATM’lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank... 1

Türkiye genelinde hizmet veren birçok banka, ATM'lerde yapılan önemli bir güncelleme ile günlük para çekme limitlerini artırdı. İşte banka banka günlük para çekme limiteri...

Bankalar tek tek açıkladı! ATM’lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank... 2

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  • Nakit: 10.000 TL
  • QR: 5.000 TL
  • Toplam: 15.000 TL

Bankalar tek tek açıkladı! ATM’lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank... 3

🏦 YAPI KREDİ

  • Nakit: 10.000 TL
  • QR: 5.000 TL
  • Toplam: 15.000 TL

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