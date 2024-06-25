Bankalar tek tek açıkladı! ATM'lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank...

Bankacılık sektöründe çığır açan bir dönem başlıyor! Türkiye'nin lider bankaları, ATM hizmetlerinde köklü değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. Yeni limit düzenlemeleri ile ilgili gelen son haberlerin ardından, birçok banka bu değişiklikleri peş peşe kamuoyu ile paylaştı. İşte bu yeniliklerin ayrıntıları...
Türkiye genelinde hizmet veren birçok banka, ATM'lerde yapılan önemli bir güncelleme ile günlük para çekme limitlerini artırdı. İşte banka banka günlük para çekme limiteri...
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