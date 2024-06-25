Bankalar tek tek açıkladı! ATM'lerde yeni dönem! Ziraat, Garanti, Akbank...

Bankacılık sektöründe çığır açan bir dönem başlıyor! Türkiye'nin lider bankaları, ATM hizmetlerinde köklü değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. Yeni limit düzenlemeleri ile ilgili gelen son haberlerin ardından, birçok banka bu değişiklikleri peş peşe kamuoyu ile paylaştı. İşte bu yeniliklerin ayrıntıları...