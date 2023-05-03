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Haberler Ekonomi MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri bugün itibariyle başladı. MSÜ tercihlerinin biteceği tarih ve MSÜ tercih yapma ekranı gündemde yer alıyor. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? 2023 MSÜ'ye kaç kişi girdi? MSÜ HO ne demek? İşte MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanları, baraj puanı, sıralama: Astsubay...

03.05.2023 14:35 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:41
MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

MSÜ tercih ekranı aktif edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan şimdi tercihler hakkınd araştırmalar yapmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

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MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

2023 MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI! PEKİ NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sıınavına katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Ve Meslek Yüksekokulu taban puanları belli olacak.

MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay...

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

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