MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! 8 Aralık 2022 MSB 1.115 personel alımı İŞKUR kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı: msb.gov.tr

MSB İŞÇİ ALIMI KURA CANLI İZLEME EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.115 personel alımı için kura çekimi bugün saat 10:00'da başladı. Peki MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 8 Aralık 2022 MSB 1.115 personel alımı İŞKUR kura sonuçları İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte sorgulama ekranı: msb.gov.tr...