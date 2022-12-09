2022 Sağlık Bakanlığı promosyon güncellemesi ödemeler yattı mı? Sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ 2022! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son dakika!
Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon güncellemesi yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL? Son dakika işte Sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ 2022!
Sağlık Bakanlığı banka promosyonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı! Birçok kamu kurumlarında promosyon ödemesinin sağlanmasıyla sağlık çalışanları için ek ödemeler yapılmıştı. Kasım ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı." ifadelerini kullanmıştı. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon güncellemesi ödemeler yattı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 8 ARALIK 2022 SON DURUM
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personellerine banka promosyon ödemeleri yattı. Gözler bu kez Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemelerine çevrildi.
Ancak henüz Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin duyuru paylaşmadı. Banka promosyon ödemeleri hakkında duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.