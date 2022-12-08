TOKİ ÇANKIRI KURA CANLI İZLE! Çankırı 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar isim listesini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. İşte TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...