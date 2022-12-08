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Haberler Ekonomi TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

TOKİ Çankırı kura sonuçları açıklanıyor... 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar devam ederken yayımlanan takvime göre 8 Aralık 2022 tarihinde Çankırı'da kura çekilişi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Merkez Aşağıpelitözü, Orta, Orta Yaylakent, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde inşa edilecek toplma 951 konut için bugün saat 10:00'da canlı yayında noter huzurunda kuralar çekilecek. İşte TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı!

08.12.2022 09:55 - Son Güncelleme: 08.12.2022 09:55
TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

TOKİ ÇANKIRI KURA CANLI İZLE! Çankırı 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar isim listesini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. İşte TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

👉ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

👉ÇANKIRI TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

TOKİ Çankırı kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

👉ÇANKIRI TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...

ÇANKIRI HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Atkaracalar: 45
Bayramören: 45
Çerkeş: 60
Ilgaz: 60

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