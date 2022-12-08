TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...
TOKİ Çankırı kura sonuçları açıklanıyor... 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar devam ederken yayımlanan takvime göre 8 Aralık 2022 tarihinde Çankırı'da kura çekilişi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Merkez Aşağıpelitözü, Orta, Orta Yaylakent, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde inşa edilecek toplma 951 konut için bugün saat 10:00'da canlı yayında noter huzurunda kuralar çekilecek. İşte TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı!
08.12.2022 09:55 - Son Güncelleme: 08.12.2022 09:55
TOKİ ÇANKIRI KURA CANLI İZLE! Çankırı 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar isim listesini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. İşte TOKİ ÇANKIRI İSİM LİSTESİ! 2022 TOKİ Çankırı 951 konut KURA SONUÇLARI sorgulama ekranı! Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Aşağıpelitözü...
TOKİ Çankırı kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.