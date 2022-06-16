Devletten Kurban Bayramı öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! E-devlet üzerinden...

Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Kurban Bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş para yardımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Resmen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Desteği Programı'nı açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kurban Bayram öncesinde başvuruların başlayacağını ve 750 TL'ye kadar ödeme yapılacağının müjdesini verdi. Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden ve ya sosyal yardım kuruluşlarından başvurular alınacak. Peki kimler alacak? İşte detaylar...