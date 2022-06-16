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Haberler Ekonomi Devletten Kurban Bayramı öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! E-devlet üzerinden...

Devletten Kurban Bayramı öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! E-devlet üzerinden...

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramının ardından ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek. Bayram tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle toplamda 4,5 gün olacak. Bu yıl Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar yardım parası dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre Bayram öncesi başvuru şartlarını taşıyanlara 750 TL tutarında bayram harçlığı verilecek. İşte başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar...

16.06.2022 15:33 - Son Güncelleme: 16.06.2022 15:34
Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Kurban Bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş para yardımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Resmen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Desteği Programı'nı açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kurban Bayram öncesinde başvuruların başlayacağını ve 750 TL'ye kadar ödeme yapılacağının müjdesini verdi. Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden ve ya sosyal yardım kuruluşlarından başvurular alınacak. Peki kimler alacak? İşte detaylar...

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Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

Aile Destek Paketine ilişkin başvuru şartları duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi. Aile Destek Paketi başvuru şartları belli oldu.

Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamasında Aile Destek Paketinin detaylarını paylaşmıştı. Erdoğan ihtiyaç sahiplerine para yardımının yapılacağını açıklamıştı.

Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

Söz konusu ödemelerin 1 sene boyunca vatandaşlara verileceğini söyleyen Sarıeroğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayram öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

''Bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklandı. Aile Desteği Programı dedik. Kamu işçileri ve memurlar faydalanamıyor.

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