Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz'da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor
Temmuz'da memurlara, emeklilere, kamu işçilerine, sosyal destek ödemesi alanlara zam yapılırken, ek iyileştirmeler için de karar verilecek. Asgari ücrete yapılacak bir ara zam ise hemen herkese dokunacak.
16.06.2022 07:00 - Son Güncelleme: 16.06.2022 07:00
Temmuz'da memurlara, emeklilere, kamu işçilerine, sosyal destek ödemesi alanlara zam yapılırken, ek iyileştirmeler için de karar verilecek.
■ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YENİ MAAŞ:
Aylıklara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.97'lik Haziran enflasyonu tahminine göre 6 aylık TÜFE, yani zam oranı yüzde 39.67 olabilecek.
Ocak'ta ek ödeme dahil 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük maaş ödemesinin, 3 bin lirayı aşacağı, 3 bin 500-4 bin 500 liraya yükseltilebileceği konuşuluyor.