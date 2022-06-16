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Haberler Ekonomi Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz'da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz'da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Temmuz'da memurlara, emeklilere, kamu işçilerine, sosyal destek ödemesi alanlara zam yapılırken, ek iyileştirmeler için de karar verilecek. Asgari ücrete yapılacak bir ara zam ise hemen herkese dokunacak.

Çığıl Ön Yener
16.06.2022 07:00 - Son Güncelleme: 16.06.2022 07:00
Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz’da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Temmuz'da memurlara, emeklilere, kamu işçilerine, sosyal destek ödemesi alanlara zam yapılırken, ek iyileştirmeler için de karar verilecek.

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Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz’da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Asgari ücrete yapılacak bir ara zam ise hemen herkese dokunacak.

Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz’da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YENİ MAAŞ:
Aylıklara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.97'lik Haziran enflasyonu tahminine göre 6 aylık TÜFE, yani zam oranı yüzde 39.67 olabilecek.

Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz’da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Özellikle taban aylıkta bir artış bekleniyor.

Memur, emekli, kamu işçisinin maaşı artıyor: Temmuz’da maaşlara zam gelirken ek ödemelerde de iyileştirme geliyor

Ocak'ta ek ödeme dahil 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük maaş ödemesinin, 3 bin lirayı aşacağı, 3 bin 500-4 bin 500 liraya yükseltilebileceği konuşuluyor.

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