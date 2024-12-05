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MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 5 Aralık 2024 itibariyle benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:17
MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaya devam ediyor. Vatandaşlar motorin ve benzin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında beklenen indirim, sürücülerin ilgisini çekiyor.

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Motorin Fiyatlarında İndirim Beklentisi

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 97 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Bu indirimle birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 44.22 liradan satışa sunuluyor.

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Benzin Fiyatları Ne Kadar?

Güncel verilere göre, benzin fiyatları da farklı illerde değişkenlik gösteriyor. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 42.1 liradan satılmaya devam ediyor. Diğer büyük şehirlerde ise fiyatlar şu şekilde:

Ankara: Benzin 42 lira 45 kuruş
İzmir: Benzin 42 lira 85 kuruş

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirli bir hesaplama yöntemi ile belirleniyor. Bu süreçte Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, ÖTV ve EPDK payı gibi faktörler devreye giriyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlar, KDV hariç Rafineri satış fiyatını oluşturuyor ve nihai olarak akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor.

MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Yapılacak olan indirimin de bu hesaplama sistemine dayanarak uygulamaya girmesi bekleniyor. Vatandaşlar, motorin fiyatlarındaki bu değişikliğin yanı sıra dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak benzin fiyatlarında da gelecekteki olası değişimleri takip etmeye devam ediyor.

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