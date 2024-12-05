MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA | 5 Aralık akaryakıt indirimi: 1 LT mazot ve benzin kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaya devam ediyor. Vatandaşlar motorin ve benzin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında beklenen indirim, sürücülerin ilgisini çekiyor.

Motorin Fiyatlarında İndirim Beklentisi Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 97 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Bu indirimle birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 44.22 liradan satışa sunuluyor.

Benzin Fiyatları Ne Kadar? Güncel verilere göre, benzin fiyatları da farklı illerde değişkenlik gösteriyor. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 42.1 liradan satılmaya devam ediyor. Diğer büyük şehirlerde ise fiyatlar şu şekilde: Ankara: Benzin 42 lira 45 kuruş

İzmir: Benzin 42 lira 85 kuruş