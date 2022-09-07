Hükümetten elektrik ve doğal gaz faturası desteği! Kiracılar da yararlanabilecek!

Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Akkuyu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktaran Dönmez, "Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk.