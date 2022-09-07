Hükümetten elektrik ve doğal gaz faturası desteği! Kiracılar da yararlanabilecek!
Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşa elektrik ve doğal gaz faturası desteğinin detaylarını açıkladı. Program kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişeceğini hatırlattı. Söz konusu destekten kiracılar da yararlanabilecek.
Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Akkuyu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktaran Dönmez, "Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk.
Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" dedi. Dönmez, 17 Eylül'de Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ferro Bor tesisinin temelinin atılacağını açıkladı.
KİRACILAR DA KAPSAMA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık" ifadesini kullandı. Program kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.