Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! Kimler erken emekli olabilir? İşte o formül
Kadınlar ise erken emeklilik fırsatı amacıyla doğum borçlanması seçeneklerinden faydalanmaktadır. Kadınların doğum faktörüne bağlı olarak çalışma hayatına ara vermeleri emeklilik yaşlarının direkt olarak etkilenmesine sebep oluyor. Doğum borçlanması vakası işte tam bu noktada devreye giriyor. Bu devreye ait primlerin geri dönük ödenmesine imkân tanıyor. Sonuç olarak vatandaşlar erken yaşta emekli olabiliyor.
08.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:12
Binlerce çalışanın yakından ilgilendiren haber nihayet bakanlık bağlamında açıklandı. Emeklilik tarihini merak eden çokm fazla çalışan vatandaş bulunuyor. Kişiler sık sık olarak emeklilik tarihini hesaplayarak ne vakit emekli olacaklarını merak ediyorlar. Emeklilik için günümüzde 3 koşul bulunmaktadır. Fakat bazı istisnai durumlarda kişiler çok kolay bir şekilde emekli olabiliyor. Erkek çalışan bireyler erken emeklilik fırsatından yararlanmak için askerlik borçlanmasını hakkını kullanmaktadır.