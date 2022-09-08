Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir! Kimler erken emekli olabilir? İşte o formül

Binlerce çalışanın yakından ilgilendiren haber nihayet bakanlık bağlamında açıklandı. Emeklilik tarihini merak eden çokm fazla çalışan vatandaş bulunuyor. Kişiler sık sık olarak emeklilik tarihini hesaplayarak ne vakit emekli olacaklarını merak ediyorlar. Emeklilik için günümüzde 3 koşul bulunmaktadır. Fakat bazı istisnai durumlarda kişiler çok kolay bir şekilde emekli olabiliyor. Erkek çalışan bireyler erken emeklilik fırsatından yararlanmak için askerlik borçlanmasını hakkını kullanmaktadır.