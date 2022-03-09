1 litresi 82,90'dan 29,95'e kadar düştü! Tuvalet kağıdı, yoğurt, peynir.... Haftanın yeni indirimleri belli oldu, A101 aktüel kataloğu yayında!

A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Mart ayında hangi ürünlerin indirime gireceği merak ediliyordu. Beklenen kataloğun yayınlanmasıyla birlikte indirimli ürünler de kendini göstermeye başladı. Bu hafta A101 zincir marketlerinin tümünde geçerli olacak indirimler aktüel ürünler kataloğu ile tek tek belli oldu. İndirimler arasında Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici dikkat çekti. Limon etkili 250 Ml'lik temizleyici 30,90'da 11,95'e kadar düştü. 1 litrelik Finish Bulaşık Makinesi Jel Deterjan da 82,90'dan 29,95'e düştü. İşte A101 haftanın yeni indirimli ürünleri tam liste...