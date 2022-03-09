1 litresi 82,90'dan 29,95'e kadar düştü! Tuvalet kağıdı, yoğurt, peynir.... Haftanın yeni indirimleri belli oldu, A101 aktüel kataloğu yayında!
A101'de haftanın yeni indirimleri belli oldu. Vatandaşlar A101 zincir marketlerinin bu haftaki indirimli ürünlerini araştırıyor. Gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine, elektronik eşyalardan giyime bir çok indirim bu haftaki A101 aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayınlanan A101 güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde! İndirimler tek tek açıklandı. Haftasonunu da kapsayan indirim günlerini kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünlerin tamamını haberimizde derledik. İşte yeni hafta A101 aktüel kataloğu tam liste....
09.03.2022 08:27 - Son Güncelleme: 09.03.2022 08:28
A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Mart ayında hangi ürünlerin indirime gireceği merak ediliyordu. Beklenen kataloğun yayınlanmasıyla birlikte indirimli ürünler de kendini göstermeye başladı. Bu hafta A101 zincir marketlerinin tümünde geçerli olacak indirimler aktüel ürünler kataloğu ile tek tek belli oldu. İndirimler arasında Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici dikkat çekti. Limon etkili 250 Ml'lik temizleyici 30,90'da 11,95'e kadar düştü. 1 litrelik Finish Bulaşık Makinesi Jel Deterjan da 82,90'dan 29,95'e düştü. İşte A101 haftanın yeni indirimli ürünleri tam liste...