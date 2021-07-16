Minimum 4.200 TL maaşla işçi alımı! Yıllar geçtikçe maaş katlanıyor! Lise mezunları da başvurabilecek!

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.