Minimum 4.200 TL maaşla işçi alımı! Yıllar geçtikçe maaş katlanıyor! Lise mezunları da başvurabilecek!
İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar işçi alımı ilanlarını merakla takip ediyor. Birçok belediye farklı meslek dallarında alım yapmaya devam ediyor. Son günlerde dikkat çeken ilanlar arasında itfaiye eri alımı bulunuyor. İtfaiye eri maaşlarının ortalama 4.500 TL olduğu biliniyor. Minimum 4.200 TL maaşla işçi alımı başvuruları yapmak isteyen vatandaşlar bu iş fırsatlarını kaçırmak istemiyor. Adaylarda; Genel Olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel Olarak ise KPSS, Eğitim, Yaş şartları aranacak.
Birçok belediye tarafından açılan iş ilanları her dönem yoğun ilgi görüyor. İş sahibi olmak isteyenler için son günlerde popüler ilanlardan birisi itfaiye eri oluyor. Lise mezunlarının da başvurabileceği itfaiye eri işinde maaşlar minimum 4.200 TL ile başlıyor. Ortalama maaşların ise 4.500 TL olduğu söylenebilir. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak temel şartlardan birisi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.