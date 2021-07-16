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Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı geliyor. Uzun yıllar aynı yerde çalışanlar için kıdem tazminatı adeta can simidi görevi görürken, işsizlik maaşı da işsiz kalınan dönemde önemli bir gelir kalemi olarak dikkat çekiyor. İşsizlik maaşı çalışanın brüt maaşına göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları bulunuyor. Peki kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor? En yüksek işsizlik maaşı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için detayları kaleme aldı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
16.07.2021 11:28 - Son Güncelleme: 16.07.2021 11:28
Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

1 Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken ilave istihdama da teşvikler devreye alındı. Yeni işçi alanlara 12 ay boyunca 1.556 TL'lik vergi ve prim parası devlet tarafından ödenecek. Bu süre kadın ve genç işçilerde 18 ay olarak uygulanacak.

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Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik eleman ihtiyacını da artırdı.

Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

Açıklanan Mayıs ayı işsizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyoruz.

Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken oranda 13,2'ye geriledi.

Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

ÖDENEK SÜRÜYOR
Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.