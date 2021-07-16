Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun

ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.