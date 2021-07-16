Devletten işsize 2862 TL maaş! Bir ay içinde başvurun
Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı geliyor. Uzun yıllar aynı yerde çalışanlar için kıdem tazminatı adeta can simidi görevi görürken, işsizlik maaşı da işsiz kalınan dönemde önemli bir gelir kalemi olarak dikkat çekiyor. İşsizlik maaşı çalışanın brüt maaşına göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları bulunuyor. Peki kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor? En yüksek işsizlik maaşı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için detayları kaleme aldı.
16.07.2021 11:28
- Son Güncelleme: 16.07.2021 11:28
ÖDENEK SÜRÜYOR
Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.