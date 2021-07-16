Eşsiz teklif ayakları yerden kesecek! 10 binlerce TL anında ATM'den çekebiliyor! 16 Temmuz konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarındaki son durum bayrama günler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni ayla bankaların indirime gidip gitmeyeceği bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kredi çekmek isteyenler bu minvalde bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Her ay en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında ayın ortalarında rekabet kızıştı. Çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe geliyor.