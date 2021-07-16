Eşsiz teklif ayakları yerden kesecek! 10 binlerce TL anında ATM'den çekebiliyor! 16 Temmuz konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları
Kredi faiz oranlarında yeni teklifler tek tek belli oldu. 16 Temmuz ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından bayram öncesi araştırılıyor. Bankalar Temmuz ayının ortalarında ufak tefek değişikliğe gidiyor. Belirli tarihler aralığında kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Bu minvalde de binlerce kişi bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri öğrenmek istiyor. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını açıkladı. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri revaçta oluyor.
16.07.2021 11:15
- Son Güncelleme: 16.07.2021 11:34
Kredi faiz oranlarındaki son durum bayrama günler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni ayla bankaların indirime gidip gitmeyeceği bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kredi çekmek isteyenler bu minvalde bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Her ay en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında ayın ortalarında rekabet kızıştı. Çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe geliyor.