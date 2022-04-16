Ankara, İzmir, Bursa'da 3+1/ 2+1 evler %25 peşinat 120 ay vadeyle satışta! TOKİ 6 ilde 1.449,95 TL taksitle tenzilatlı daire satıyor! Başvurular e-Devlet'ten!
TOKİ 6 ilde yeni projeler için harekete geçti. Daire sahibi olmak isteyenler için 1.400 - 2.000 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu.
Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla daire sahibi yapan TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 6 ilde projeler hazırladı. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son projelerde yer alan iller arasında Ankara, İzmir, Bursa bulunuyor. İşte TOKİ Nisan ayı kampanyaları...
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAH. 805 KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut, 2 Adet Ticaret
Merkezi kapsamında üretilecek 88 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 70 adet, 3+1 konut 18 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 13 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Bursa / Çevreyolu İnegöl Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Mayıs 2022 - 17 Mayıs 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mayıs 2022 - 25 Mayıs 2022(Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)