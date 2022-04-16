Ankara, İzmir, Bursa'da 3+1/ 2+1 evler %25 peşinat 120 ay vadeyle satışta! TOKİ 6 ilde 1.449,95 TL taksitle tenzilatlı daire satıyor! Başvurular e-Devlet'ten!

Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla daire sahibi yapan TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 6 ilde projeler hazırladı. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son projelerde yer alan iller arasında Ankara, İzmir, Bursa bulunuyor. İşte TOKİ Nisan ayı kampanyaları...