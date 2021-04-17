Kredi çekenler dikkat! O parayı geri alabilirsiniz! Binlerce lira tekrar hesaba yatıyor!
Bankalardan kredi çeken vatandaşlar için müjdeli haber geldi! Bankaların açık onayı olmadan hayat sigortası yapması durumunda Tüketici Hakem Heyeti ve mahkemelerine başvurarak bu parayı geri alınabiliyor. Tüketiciler dava açmak için harç ücretlerinden muaf oluyor. Emsal niteliğinde karar geldi. İstanbul'da mali müşavirlik yapan 36 yaşındaki İsmail Fatih Kaymak, yaklaşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Hayat sigortasına itirazeden Kaymak'ı mahkeme haklı buldu.
17.04.2021 14:14
- Son Güncelleme: 17.04.2021 14:15
Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi kullanıyor. Ancak kredi çekerken birçok ek masraflar çıkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabiliyor. Emsal niteliğinde bir kararla İstanbul'da İsmail Fatih Kaymak isimli bir vatandaş, isteği dışında yaptırılan hayat sigortasını geri aldı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 1.580 TL para iadesi gerçekleştirildi.