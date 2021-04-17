Kredi çekenler dikkat! O parayı geri alabilirsiniz! Binlerce lira tekrar hesaba yatıyor!

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi kullanıyor. Ancak kredi çekerken birçok ek masraflar çıkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabiliyor. Emsal niteliğinde bir kararla İstanbul'da İsmail Fatih Kaymak isimli bir vatandaş, isteği dışında yaptırılan hayat sigortasını geri aldı. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 1.580 TL para iadesi gerçekleştirildi.