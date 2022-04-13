3600 ek gösterge emekli maaşını ne kadar etkileyecek? Emekli ikramiyelerinde 3600 ek gösterge detayı
Milyonlarca kişi 3600 ek gösterge hakkında gelecek son dakika kararlarını dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergede mayıs ayını işaret ederken, 2022 bitmeden düzenlemenin yapılması planlanıyor. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşını etkileyecek mi? Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkını alacak mı? İşte detaylar
Emekli, memur, işçi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2022 yılında yapılan zamların ardından özellikle EYT ve 3600 ek göstergede düzenleme beklentisi oluştu.
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasında bulunurken, EYT'de nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik kazanmadı.
Düzenleme merakla beklenirken, Hürriyet yazarı Noyan Doğan, merak edilen soruları cevapladı...
1998 doğumlu üniversite mezunu olan kızımız için SGK'dan ne zamana kadar ve hangi şartlarda ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edebileceğiz?
Genel Sağlık Sigortası kapsamında gençler 18 yaşına kadar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Eğitim görenler için lise ve dengi okul mezunları için yaş sınırı 20, üniversite mezunları için yaş sınırı 25. Ayrıca öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle de prim ödemeden, ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Ancak yaş sınırının aşılmaması gerekiyor.
Üniversiteden mezun olan bir genç, 24 yaşındaysa iki yıl değil bir yıl prim ödemeden sağlık hizmeti alabilir, yaş 25'i geçti mi primini kendi ödemek durumunda. Bu kapsamda kızınız 24 yaşında ve bir yıl daha ücretsiz sağlıktan yararlanabilecek, 25 yaşını geçtiğinde eğer çalışmıyorsa primini kendi ödeyerek, Genel Sağlık Sigortası kapsamına girecek.