RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

İŞKUR hemen paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Nisan ayında 325 bin vatandaşın işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonucunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek amacıyla incelemelere koyuldu. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.

takvim.com.tr
14.04.2022 12:58 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:58
3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 106.197 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Nisanda binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İŞKUR Nisan ayı personel alımı ilanları!

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3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.

3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

Geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-mart döneminde de 113 bin 92'si kadın, 212 bin 324'ü erkek 325 bin 416 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!

Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu.

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