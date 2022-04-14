3 ayda 325 bin kişi... En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak!
İŞKUR hemen paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Nisan ayında 325 bin vatandaşın işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonucunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek amacıyla incelemelere koyuldu. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 106.197 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Nisanda binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İŞKUR Nisan ayı personel alımı ilanları!
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.