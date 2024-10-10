Mini EYT paketi gibi 8 yeni reform geliyor: Emekli maaş farkı, prim, yaş sistemi değişecek mi? ’Sıfır’ zam önlenecek

Yapılması beklenen reformların başında emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler geliyor. Meclis'e sunulacak taslaklar arasında, emekli maaşlarının hesaplanma kriterlerinde yapılacak değişiklikler yer alıyor. Özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşların durumunu iyileştirecek adımlar atılması öngörülüyor. İşte 8 yeni reforma dair detaylar...
8 YENİ REFORM NE OLACAK?
- ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
- EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK
- MEMURLARA EK GÖSTERGE
- ESNEK ÇALIŞMA
-YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ
- EMEKLİYE EK ZAM
- İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ
- 2025'TE EMEKLİ MAAŞININ DÜŞÜŞÜNE ÖNLEM
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin detayları A Para canlı yayınında aktardı.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar...
Yeni Yasama Dönemi ve Reformlar
Yeni yasama dönemi ile birlikte birçok reform ve yasal düzenleme beklenmektedir. Bu reformların çoğu, Orta Vadeli Program doğrultusunda hazırlanmış bir takvim çerçevesinde Meclis'e sunulacaktır.
Erken emeklilik gibi konular, küçük esnaf için öngörülmekte ve 7.200 gün olan prim ödeme şartının, 99.000 günden nasıl değişeceği üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bu düzenlemeler, geniş kitleleri etkileyecek önemli değişikliklerdir.