Hangi emekli kaç para ek ödeme alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı! SGK ve Bağkur'lu emeklilerin hesaplarına ilk zamlı maaş ödemesi yattı mı?
TÜİK enflasyon verilerinin ardından emeklinin alacağı maaş zammı da belirlendi. Öte yandan SGK tarafından emekli maaşlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler beraberinde soru işaretlerini de getirdi. Emekliye zam oranlarının belirlenmesiyle SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında hangi emekli grubu ne kadar maaş alacak merak ediliyor. 4/a, 4/b ve 4/c için 2022 zamlı emekli maaşı oranları ve enflasyon farkı ödemelerinde yeni düzenlemeler gündemde. İşte 2022 yılında emeklilerin alacakları zamlı maaşlar
15.01.2022 16:43
- Son Güncelleme: 15.01.2022 16:43
Böylece tüm SSK ve Bağ Kur emeklisinin en düşük alacağı emekli maaşı 2 bin 500 TL olarak hesaplanacak. Öte yandan yapılan son düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı için 2000 yılı öncesi SSK emeklisinin maaşı 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye yükselmiş oldu.
SSK ve Bağ Kur Emekli Aylıklarında Hafta Sonu Düzenlemesi!
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan kamu emeklileri için hafta sonu veya resmi tatil fark etmeksizin gününde maaş ödemeleri yapılıyordu. Ancak SSK ve Bağ Kur emeklileri hafta sonu cumartesiye denk gelen maaş ödemelerini bir gün öncesi cuma gününde alırken, pazar gününe denk gelen günlerde ise bir sonraki iş günü olan pazartesi günü maaşlarını alıyordu.