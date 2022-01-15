Hangi emekli kaç para ek ödeme alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı! SGK ve Bağkur’lu emeklilerin hesaplarına ilk zamlı maaş ödemesi yattı mı?

Böylece tüm SSK ve Bağ Kur emeklisinin en düşük alacağı emekli maaşı 2 bin 500 TL olarak hesaplanacak. Öte yandan yapılan son düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı için 2000 yılı öncesi SSK emeklisinin maaşı 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye yükselmiş oldu.