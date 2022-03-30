Milyonların maaşına 800 lira ek zam müjdesi! Tüm detaylar ortaya çıktı! ikramiyeler ise 25 bin lira artacak!

Türkiye'de binlerce polis, hemşire, din görelisi ve öğretmenin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında artık sona gelindiği aktarıldı. 2200'ün altın, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memur maşalarında, 3600 ek gösterge ile yükseltilmesinin ardından emekli ve memurların çok daha fazla ücret alması sağlanacak. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.