Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?

TBMM yeni yasama yılı için gün sayıyor. Faaliyetlerine 1 Ekim'de başlayacak olan TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor. Yasama yılı süresinde hem çalışma hayatına hem emekliliğe yönelik önemli reformların Meclis'e taşınması bekleniyor. İşte yeni yasama yılında Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenlemeler ve detayları...

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Hazırlığı başlayan Bağ-Kur düzenlemesinin yeni yasama yılında Meclis'e taşınması bekleniyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili geçen hafta bir açıklama yaptı. Esnaf ve sanatkarların düzenlemeyi beklediğini, Meclis açılır açılmaz hayata geçirilmesini istediklerini duyurdu. Düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada kapsama 1 milyon küçük esnafın alınması bekleniyor.

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Kapsama girecek esnafın '10 ve daha az kişi çalıştıran' şeklinde belirlenebileceği konuşuluyor. Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.