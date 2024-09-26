Bu yıl emekliler için hem maaş zamları hem de promosyon kampanyalarıyla dolu fırsatlar öne çıkarken, "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan imkanlardan yeni emekliler de yararlanabiliyor.
GÜNCELLEME FARKI
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor.
Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamıyla) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.