1 Bu yıl emekliler için hem maaş zamları hem de promosyon kampanyalarıyla dolu fırsatlar öne çıkarken, "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan imkanlardan yeni emekliler de yararlanabiliyor.

2 GÜNCELLEME FARKI



Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor.