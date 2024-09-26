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Emekliye 4'ü 1 arada kazanç! Yüzde 30 zamlı maaş + 24 bin lira ek ödeme fırsatı geliyor! 12.500, 13.550 TL alanlar...

Mevcut emeklilere sunulan fırsatlar yeni emekliler için de geçerli hale geliyor. Taban maaşın 12.500 TL'ye yükseltilmesi ve 24.000 TL'ye kadar çıkan banka promosyonları, bu yıl emekli olanların da yüzünü güldürecek. Yıl sonuna kadar sunulan özel indirimler de emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 06:37 Güncelleme Tarihi26 Eylül 2024, 06:37
Emekliye 4’ü 1 arada kazanç! Yüzde 30 zamlı maaş + 24 bin lira ek ödeme fırsatı geliyor! 12.500, 13.550 TL alanlar... 1

Bu yıl emekliler için hem maaş zamları hem de promosyon kampanyalarıyla dolu fırsatlar öne çıkarken, "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan imkanlardan yeni emekliler de yararlanabiliyor.

Emekliye 4’ü 1 arada kazanç! Yüzde 30 zamlı maaş + 24 bin lira ek ödeme fırsatı geliyor! 12.500, 13.550 TL alanlar... 2

GÜNCELLEME FARKI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor.

Emekliye 4’ü 1 arada kazanç! Yüzde 30 zamlı maaş + 24 bin lira ek ödeme fırsatı geliyor! 12.500, 13.550 TL alanlar... 3

Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamıyla) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.

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