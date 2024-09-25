HESAPLAR DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak'ta zamlı maaşına yeni ipucu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Bu artış için yeni bir ipucu geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı enflasyonu için yüzde 40-42 aralığına işaret etti. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak 2025'te zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar...