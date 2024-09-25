HESAPLAR DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak'ta zamlı maaşına yeni ipucu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Bu artış için yeni bir ipucu geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı enflasyonu için yüzde 40-42 aralığına işaret etti. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak 2025'te zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplamalar...
2025 yılına 20 milyonu aşkın memur ve emekli yeni maaşlarla başlayacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6 zam ve ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Zam oranında Ocak ayının başında belli olacak ancak enflasyon tahminleri ipuçları veriyor.
Bu ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.44, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek.
2024 ENFLASYONU YÜZDE 41.5 ÇIKARSA
İkinci 6 aylık TÜFE: Yüzde 13.44
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 13.44
Memur/emeklisi enflasyon farkı: Yüzde 3.13
Memur/emeklisi zam oranı: Yüzde 9.31
En düşük memur aylığı: 42.855 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 19.225 TL