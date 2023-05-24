A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Gelen bilgilere göre, geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.