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Haberler Ekonomi A'dan Z'ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

A'dan Z'ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesini duyurdu. Bu çerçevede gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor.

takvim.com.tr
24.05.2023 14:37 - Son Güncelleme: 24.05.2023 14:37
A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Gelen bilgilere göre, geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.

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A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

MİLYONLARA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE!

Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek.

A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

AK Parti, bu kapsamda, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kollar sıvadı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.

A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET

Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak.

A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi verildi! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere en az 10.000 TL...

Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.

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