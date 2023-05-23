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Haberler Ekonomi Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

Milyonları yakından ilgilendiren Temmuz zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullan Bakan Bilgin, memur zammı içinde son hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

23.05.2023 00:56 - Son Güncelleme: 23.05.2023 00:59
Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

EYT MAAŞLARI BAĞLANIYOR
Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili, "Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." dedi.

Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.

Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?

REFAH PAYI DA EKLENECEK
Asgari ücrette artışı için en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.

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