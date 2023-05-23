Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Maaş hesabı yapılırken hangi adımlar izleniyor? Memur maaşlarında son durum ne?
Milyonları yakından ilgilendiren Temmuz zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullan Bakan Bilgin, memur zammı içinde son hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
EYT MAAŞLARI BAĞLANIYOR
Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili, "Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." dedi.
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.
REFAH PAYI DA EKLENECEK
Asgari ücrette artışı için en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.