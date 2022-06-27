Milyonların gözü kritik Kabine’de! Asgari ücrete 3’lü hesap! Ara zamda süreç nasıl işleyecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında. Toplantıda asgari ücrete ara zam konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan TİSK'ten yeni bir asgari ücret açıklaması geldi. Peki ara zam için karar çıkarsa süreç nasıl işleyecek? Hangi formüller gündeme gelecek? İşte bu formüller...
Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında milyonların dört gözle beklediği konular ele alınacak. Bu konulardan biri de asgari ücret olacak.
Asgari ücretlilere Temmuz'da ara zam verilmesi üzerinde duruluyor. Bu konuyla ilgili işçi, işveren ve hükümet arasında son dönemde temaslar sıklaşırken, kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in brifing vermesi planlanıyor.
Eğer asgari ücrete ara zam kararı çıkarsa milyonların geliri artacak. Ara zam için özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde durulurken, prim desteği beklentileri de bulunuyor. 3'lü formül ortaya çıkıyor.
ÜCRETLERE PRİM DESTEĞİ
Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Temmuz'da da bir prim desteğinin söz konusu olup olmayacağı merak ediliyor.
Halen brüt asgari ücret içerisinde 750,60 liralık prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti bulunuyor.