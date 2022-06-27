Binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izinde flaş detay!
Binlerce mevsimlik işçi, yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatı hakkından haberdar değil. Mevsimlik iş sözleşmeleri iş kanunlarında tüm yönleriyle ayrı bir düzenlemeye kavuşturulmuş durumda değil. Fakat işin niteliğini göz önüne alan kanunkoyucu bazı çalışma hakları bakımından mevsimlik işçilere ilişkin ayrı düzenlemeler getirmiş durumda. İşte detaylar...
Mevsimlik işler yazın çalışılan işlerle sınırlı olmasa da çoğu mevsimlik iş yazın yapılıyor. Belirli bir süre ile çalışanların birçok hakkı çalışılan sürenin kısa olması ve işin sürekliliğinin olmaması dolayısı ile bulunmuyor. Ancak bazı durumlar süreli işçiler için de kıdem, ihbar ve yıllık izin hakkı doğmasını sağlıyor. Milliyet'ten Cem Kılıç bugünkü köşesinde mevsimlik işçilerin haklarına yer verdi. İşte o yazı...
Yazın gelmesiyle birlikte mevsimlik işlerin yoğunlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Mevsimlik işler sadece yaz aylarında yapılan iş anlamına gelmemekle birlikte çoğunluğu yaz döneminde yoğunlaşan işleri ifade etmektedir. Mevsimlik işler, bütün yıl boyunca işin sürdüğü fakat yılın belirli bir döneminde çok yoğunlaşan işler olabileceği gibi yılın sadece o döneminde çalışılması gereken işler de olabiliyor.
Uzun sürüyorsa...
Mevsimlik işler yazın çalışılan işlerle sınırlı olmasa da çoğu mevsimlik iş yazın yapılıyor. Bunun nedeni mevsimlik işlerin tarım sektöründe ve turizm sektöründe ağırlık kazanıyor olması. Turizm sektörü açısından otellerde, plajlarda, restoranlarda, eğlence yerlerinde mevsimlik çalışma yaygın durumda. Tarım sektörü açısından ise hasat zamanı yoğun işgücü talebini doğuruyor. Hatta bu dönemlerde yoğun geçici göçler yaşanıyor. Mevsimlik işler kısa dönemli olabileceği gibi uzun süreli de olabiliyor.
Mevsimlik iş sözleşmeleri iş kanunlarında tüm yönleriyle ayrı bir düzenlemeye kavuşturulmuş durumda değil. Fakat işin niteliğini göz önüne alan kanunkoyucu bazı çalışma hakları bakımından mevsimlik işçilere ilişkin ayrı düzenlemeler getirmiş durumda. Mevsimlik işlerin temel özelliği yılın belirli dönemlerinde düzenli olarak tekrarlanan işler olması.