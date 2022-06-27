Binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor! Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izinde flaş detay!

Mevsimlik işler yazın çalışılan işlerle sınırlı olmasa da çoğu mevsimlik iş yazın yapılıyor. Belirli bir süre ile çalışanların birçok hakkı çalışılan sürenin kısa olması ve işin sürekliliğinin olmaması dolayısı ile bulunmuyor. Ancak bazı durumlar süreli işçiler için de kıdem, ihbar ve yıllık izin hakkı doğmasını sağlıyor. Milliyet'ten Cem Kılıç bugünkü köşesinde mevsimlik işçilerin haklarına yer verdi. İşte o yazı...