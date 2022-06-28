BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentyisi arttı. Petrol ve dolar fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!