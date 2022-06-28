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Haberler Ekonomi BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından benzine ve mazota indirim beklentisi arttı. Petrol fiyatları geçen hafta dolar bazında %9'dan fazla gerileme kaydetti. Yaşanan 2 gelişmenin ardından 30 lira bandında olan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceği merak edildi. Bu kapsamda, '1 LT benzin, mazot ne kadar oldu?' sorusu sıklıkla araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? BENZİN MAZOT (motorin) Brent petrol fiyatları kaç TL oldu? Ham petrol varil fiyatı ne kadar? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

takvim.com.tr
28.06.2022 10:58 - Son Güncelleme: 28.06.2022 10:58
BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentyisi arttı. Petrol ve dolar fiyatlarındaki sert düşüş ardından gözler motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Bugün benzin ve mazot fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak brent petrol düşüşü indirim beklentisini beraberinde getirdi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

İşte 27 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Benzin ve mazota İNDİRİM var mı? Brent petrol fiyatı ne kadar?

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

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