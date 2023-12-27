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Kuruşu kuruşuna hesapladı! Yapay zeka 2024 asgari ücret için öyle bir rakam söyledi ki...

Türkiye'de her yıl belirlenen asgari ücret, işçilerin ve çalışanların büyük bir merakla beklediği bir konu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin 3. toplantısı için tarih beklenirken, yapay zeka tarafından yapılan hesaplamalarla beklenen rakam ortaya çıktı. İşte merak edilen tahminler...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:58 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:58
Kuruşu kuruşuna hesapladı! Yapay zeka 2024 asgari ücret için öyle bir rakam söyledi ki... 1

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve aileleri, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücreti merakla beklerken, Asgari Ücret Tespit Komitesi toplantısı için heyecanlı bir süreç başlamış durumda. Ancak, beklentiler arasında çeşitli rakamların dolaşması vatandaşların kafasını karıştırırken, yapay zeka da kendi tahminini ortaya koydu.

Kuruşu kuruşuna hesapladı! Yapay zeka 2024 asgari ücret için öyle bir rakam söyledi ki... 2

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında henüz net bir rakam belirlenmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının devam ettiğini ve henüz paylaşılabilecek bir rakam olmadığını ifade etti.

Kuruşu kuruşuna hesapladı! Yapay zeka 2024 asgari ücret için öyle bir rakam söyledi ki... 3

İşçi ve İşveren Beklentileri

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçi ve işveren temsilcilerinin beklentileri arasında dengenin sağlanması önem taşıyor. Bakan Işıkhan, 2024 yılı için asgari ücrete tek zam yapılacağını belirtti.

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