Kuruşu kuruşuna hesapladı! Yapay zeka 2024 asgari ücret için öyle bir rakam söyledi ki...

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve aileleri, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücreti merakla beklerken, Asgari Ücret Tespit Komitesi toplantısı için heyecanlı bir süreç başlamış durumda. Ancak, beklentiler arasında çeşitli rakamların dolaşması vatandaşların kafasını karıştırırken, yapay zeka da kendi tahminini ortaya koydu.

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Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında henüz net bir rakam belirlenmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının devam ettiğini ve henüz paylaşılabilecek bir rakam olmadığını ifade etti.