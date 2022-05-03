💸90.000 TL altı sahibinden satılık otomobiller sizleri bekliyor! 📢İkinci el otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin!🔎Farklı yıllardan modeller…
Sıfır otomobil almaya bütçesi yetmeyen vatandaşlar rotasını ikinci el otomobillere dönüştürüyor ve 2022 Mayıs ayı başlamışken bütçeye makul alternatifler sık sık araştırılıyor. İkinci el otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin, sahibinden satışa yayılan pek çok ilan yer alıyor ve değişik senelere ait değişik marka, modellerini bulabilmek olası. 90.000 TL altı sahibinden satılık otomobiller sizi bekliyor, bu sayede bütçenizi zorlamadan gereksiniminiz amacıyla en makul olan modeli tercih etmeniz olası olacak. İşte sahibinden satışa yayılan ikinci el otomobil alternatifleri!
Sıfır araç piyasasındaki yüksek fiyatlardan ihtiyacına uygun olan aracı alamayan vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneliyor ve hangi yıllara ait hangi marka modellerin ne kadardan satışa sunulduğunu kolayca öğrenmek istiyor. 90.000 TL altı sahibinden satılık otomobilleri haberimizde sizler için derledik, fiyat karşılaştırması yapmak ve ihtiyacınız, bütçeniz için en uygun aracı tercih etmeniz kolay olacaktır.
DENİZLİ / SARAYKÖY / BEYLERBEYİ MAHALLESİ
İlan No:
19760355
İlan Tarihi:
28 Nisan 2022
Marka:
Fiat
Seri:
Tempra
Model:
1.6 SX
Yıl:
1992
Kilometre:
150.000 km
Vites Tipi:
Düz
Yakıt Tipi:
LPG & Benzin
Kasa Tipi:
Sedan
Motor Hacmi:
1581 cc
Motor Gücü:
86 hp
Çekiş:
Önden Çekiş
Ort. Yakıt Tüketimi:
0 lt
Yakıt Deposu:
0 lt
Boya-değişen:
Belirtilmemiş
Takasa Uygun:
Takasa Uygun
Kimden:
Galeriden
İZMİR / GAZİEMİR / BEYAZEVLER MAHALLESİ
İlan No:
19978151
İlan Tarihi:
27 Nisan 2022
Marka:
Tofaş
Seri:
Şahin
Model:
1.6
Yıl:
1992
Kilometre:
250.000 km
Vites Tipi:
Düz
Yakıt Tipi:
LPG & Benzin
Kasa Tipi:
Sedan
Motor Hacmi:
1581 cc
Motor Gücü:
51 - 75 HP
Çekiş:
Arkadan İtiş
Ort. Yakıt Tüketimi:
0 lt
Yakıt Deposu:
52 lt
Boya-değişen:
Belirtilmemiş
Takasa Uygun:
Takasa Uygun
Kimden:
Galeriden
ORDU / ÜNYE / SARAÇLI MAHALLESİ
İlan No:
19704759
İlan Tarihi:
11 Nisan 2022
Marka:
Renault
Seri:
Megane
Model:
1.6 RTA
Yıl:
1998
Kilometre:
0 km
Vites Tipi:
Düz
Yakıt Tipi:
LPG & Benzin
Kasa Tipi:
Sedan
Motor Hacmi:
1598 cc
Motor Gücü:
90 hp
Çekiş:
Önden Çekiş
Ort. Yakıt Tüketimi:
7,2 lt
Yakıt Deposu:
60 lt
Boya-değişen:
Tamamı orjinal
Takasa Uygun:
Takasa Uygun
Kimden:
Galeriden