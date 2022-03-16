💸FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, Altın, Petrol ve Bitcoin'de yaşanan değişiklikler! 💰 FED faiz artışı ne kadar?
Son dakika haberine göre FED faiz kararını açıkladı. Ekonomi gündeminde en merak edilen konular arasında FED faiz kararı yer alıyor. ABD merkez bankası toplantısından çıkacak kararlar yoğun bir ilgiyle takip edilirken, FED faiz kararı sonrası altın, petrol, dolar, borsa, kripto para gibi piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu oldu. FED faiz kararını arttırırsa piyalarda nasıl değişiklikler yaşandı? Fed faiz kararı için tahminler 'faiz artırımı olacak' yönündeydi. Yani 16 Mart'taki toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gidilmesi bekleniyordu. FED faiz kararı az önce açıklandı. Peki Fed faiz kararı 2022 sonrası euro, dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durum nedir?
Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı FED faiz toplantısından çıkacak karara çevrildi. ABD merkez bankasının gerçekleştirdiği toplantı ile faiz artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Altın, petrol, dolar, borsa, kripto gibi piyasalarda nasıl etkiler yaşanacağı merakla bekleniyordu. Son dakika haberine göre FED faiz kararını duyudu. Peki FED faiz kararı sonrası piyalar nasıl etkilendi? FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durumun ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
FED FAİZ KARARI
Fed faiz kararı için geri sayım sona erdi. FED Faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası FED politika faizini yüzde 0,25'ten yüde 0,50'ye çıkardı. Fed'in uzun süredir beklenen faiz kararı sonrası gözler hemen piyasalara çevrildi.
POWELL MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.