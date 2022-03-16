💸FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, Altın, Petrol ve Bitcoin'de yaşanan değişiklikler! 💰 FED faiz artışı ne kadar?

Tüm dünya ülkelerinin gözü kulağı FED faiz toplantısından çıkacak karara çevrildi. ABD merkez bankasının gerçekleştirdiği toplantı ile faiz artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Altın, petrol, dolar, borsa, kripto gibi piyasalarda nasıl etkiler yaşanacağı merakla bekleniyordu. Son dakika haberine göre FED faiz kararını duyudu. Peki FED faiz kararı sonrası piyalar nasıl etkilendi? FED faiz kararı 2022 sonrası Euro, Dolar, altın, petrol, Bitcoin'de son durumun ne olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.