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Haberler Ekonomi 📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

İhtiyaç sahibi vatandalar son dönemde banka kredi ve kredi kartlarına daha sık başvurmaya başladı. Bu anlamda kişilerin 2022 senesinde çoğalan bütün nakit gereksinimleri amacıyla çözüm ise gene kamu bankalarından geldi. Memur, emekli, özel sektör çalışanı ve esnaf dahil olmak üzere bütün kişilerin ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak makul faiz oranları ve ensek geri ödeme seçenekleri ile kredi kullanmaları sağlanmaktadır. İşte en makul ihtiyaç kredileri ile ilgili bütün detaylar

takvim.com.tr
15.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:03
📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

İhtiyaç kredisi avantajlarından yararlanarak Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden dilediğiniz miktarda kredi kullanabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı çözebilirsiniz. Kolay başvuru yöntemlerinin de kullanılabildiği krediler ile acil nakit ihtiyaçlarınızı kamu bankası ayrıcalıkları ile çözebilirsiniz.

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📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

👉Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Kamu personeli, özel sektör çalışanı ve emekliler için ihtiyaç kredisi kampanası başlatan Vakıfbank, 36 aya varan vadeler ve cazip faiz oranları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

Her kesimden vatandaşın nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturacak çözümler sunan Vakıfbank, %1,55 faiz oranları ile 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.

📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

3.000 TL ile 50.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 36 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanma avantajları sunulacak. 50 bin lira ve üzerinde kredilerde ise 24 ay vade uygulanmaktadır. 3 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

📣Kamu çalışanına, emekliye, asgari ücretliye anında 40.000-50.000 TL ve 100.000 TL veriliyor! Açıklama biraz evvel geldi!

👉Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi

Emeklinin nakit ihtiyaçlarının karşılaması için cazip kredi fırsatını duyuran Ziraat Bankası, 36 aya varan vade avantajları ile ihtiyaç kredisi avantajları sağlamaktadır.

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