Milyonları ilgilendiriyor! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte o meslekler….
Gündemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz ki emeklilik oluyor. Sigorta başlangıcı, ödenen primler, yaş gibi etkenlere bağlı olarak "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna da yanıt bulunuyor. Çalışan milyonlarca kişinin en büyük hayali yaşlılıkta da refah bir hayat sürmektir. Ülkemizde bazı mesleklerde yıpranma payı olduğundan dolayı 2,5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Siz de bu meslekleri icraat ediyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün. İşte o meslekler…
Gündemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz ki emeklilik oluyor. Sigorta başlangıcı, ödenen primler, yaş gibi etkenlere bağlı olarak "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna da yanıt bulunuyor. Çalışan milyonlarca kişinin en büyük hayali yaşlılıkta da refah bir hayat sürmektir. Ülkemizde bazı mesleklerde yıpranma payı olduğundan dolayı 2,5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Siz de bu meslekleri icraat ediyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün. İşte o meslekler…
Herkesin hayali erken emekli olabilmek, çalışmadan maaş alabilmektir. Bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor, primlerin düzenli ödenmesi, sigortanın başladığı tarih, yaşın doldurulmuş olması gibi durumlar büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda ise erken olabilmek mümkün, işte bunlardan biri de ülkemizde yıpranma payı yüksek olan meslekleri yapıyor olmak. Yıpranma payı olan 45 meslekten birinde çalışıyorsanız 2,5 yıl daha erken olmak mümkün. İşte o meslekler…
'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.
Posta'da yer alan habere göre örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.
Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.