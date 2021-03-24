Milyonları ilgilendiriyor! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte o meslekler….

Gündemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz ki emeklilik oluyor. Sigorta başlangıcı, ödenen primler, yaş gibi etkenlere bağlı olarak "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna da yanıt bulunuyor. Çalışan milyonlarca kişinin en büyük hayali yaşlılıkta da refah bir hayat sürmektir. Ülkemizde bazı mesleklerde yıpranma payı olduğundan dolayı 2,5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Siz de bu meslekleri icraat ediyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün. İşte o meslekler…