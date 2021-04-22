Milyonları ilgilendiriyor! SGK’da unutulan paralar geri alınabiliyor! Bu desteklerden çoğu kişinin haberi yok!
Gündemde yoğun ilgi gören bir haber geldi ve SGK'da unutulan paraların geri alınabildiği duyuruldu. SGK ve devletin verdiği desteklerden çoğu kişinin haberi yok ve bu nedenle paralar hesapta kalıyor. Milyonlarca kişiye SGK tarafından verilen rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemelerinden yeni haberdar olanlar hesapta kalan paraları olup olmadığını sorgulayabiliyor ve alabiliyor. Peki e-Devlet unutulan paralar nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…
Gündemde yoğun ilgi gören bir haber geldi ve SGK'da unutulan paraların geri alınabildiği duyuruldu. SGK ve devletin verdiği desteklerden çoğu kişinin haberi yok ve bu nedenle paralar hesapta kalıyor. Milyonlarca kişiye SGK tarafından verilen rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemelerinden yeni haberdar olanlar hesapta kalan paraları olup olmadığını sorgulayabiliyor ve alabiliyor. Peki e-Devlet unutulan paralar nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…
Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerinin neler olduğunu bilmiyor ve paraları da hesapta kalıyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar SGK'da unutulan paraları geri alabiliyor, bunun için e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor ve detayları sıklıkla araştırıyor. Siz de haberimizdeki bilgilerle devlet sosyal yardım ödemeleri nedeniyle hesabınızda oluşan paraları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…
Devlet bazı yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bazı destekleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve İŞKUR üzerinden vatandaşlarına ulaştırıyor.
Ancak milyonlarca liraya ulaşan para ne yazık ki unutulduğu, bilinmediği ve haberdar olunmadığı için hesaplarda kalıyor. İşte devletin bilinmeyen yardımları ile SGK'da unutulan paralar;