Milyonları ilgilendiriyor! SGK’da unutulan paralar geri alınabiliyor! Bu desteklerden çoğu kişinin haberi yok!

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerinin neler olduğunu bilmiyor ve paraları da hesapta kalıyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar SGK'da unutulan paraları geri alabiliyor, bunun için e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor ve detayları sıklıkla araştırıyor. Siz de haberimizdeki bilgilerle devlet sosyal yardım ödemeleri nedeniyle hesabınızda oluşan paraları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…