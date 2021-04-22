Acil nakit para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 50.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz!
Acil nakit ihtiyacı olup bankalardan kredi kullanmak isteyenler için bazı bankalar anında kredi kampanyası sunuyorlar. Dijital kanallardan yapılan başvuruların ardından bankalar, kredi onayı verilmesi durumunda müşterilerinin hesaplarına anında ödeme yapıyorlar. Salgın sürecinin ilk düzeyinde düşürülen faiz oranları şu günlerde artmaya başladı. Telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden bu müracaatlar yapabilirsiniz. Bu krediler ihtiyaç kredisi biçiminde sunulmakta olup ticari emel dışında kalan gereksinimler karşılamaktadır. Faiz oranlarının değişmesi ile beraber 50.000 TL'ye kadar kredi yardımı sunuluyor 36 ay vadeyle ödeme yapabilirsiniz.
Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, İNG, İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.
Anında Kredi Nasıl Alınır?
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
Anında Kredi başvurusu için;
İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.
Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler
Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.
Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.
Denizbank hızlı kredi faiz oranları
Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!
Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!
Cebimde Kredi'nin Özellikleri
55.000 TL'ye kadar
36 aya varan vadeler
Evrak yok, kefil yok!
Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken
Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.
Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.
Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.
Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.