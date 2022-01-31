Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı! Dolar, euro ve altında flaş gelişme! Vergi istisnası...
Resmi Gazete'de dolar, Euro ve altın hakkında flaş bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerin döviz hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüştürmelerine yönelik modeli tek tek anlattı. Şirketler elindeki dövizi bozdurup TL mevduata hesaba geçerlerse kurumlar vergisi istisnasından yararlanabiliyor.
Resmi Gazete'de 29 Ocak günü yayımlanan 7352 sayılı yasa ile döviz ve Altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı da aynı gün şirketlerin merakla beklediği uygulamanın nasıl olacağını gösteren tebliğ taslağını görüşe açtı.
Tebliğ taslağında, 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı para hesaplarına ilişkin istisna uygulaması, yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna, 4. geçici vergi döneminden sonra yani 18 Şubat 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması konularına açıklık getirildi.